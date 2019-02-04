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13:58

Мертвого тигренка обнаружили у дороги в Хабаровском крае

животные

13:58

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Мертвого детеныша амурского тигра обнаружили у дороги в Хабаровском крае, сообщает "Мир 24".

Его нашли недалеко от села Сита местные жители. Судя по первому осмотру, он погиб ненасильственной смертью.

В министерстве природных ресурсов региона уточнили, что это был самец четырех-пяти лет. Он сильно истощен, видимых внешних повреждений у него не выявили.

Что стало причиной смерти животного неизвестно. Останки тигра изъяли полицейские, для экспертизы их направили в центр диагностики болезней.

У краснокнижного амурского тигра особый статус в России. Для сохранения вида созданы специальная Национальная стратегия и центр "Амурский тигр". Всего в дикой природе сейчас живет около тысячи особей.

животные

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