Число заявок на приватизацию квартир Москвы выросло в семь раз

В период с января по февраль число заявлений на приватизацию квартир в Москве выросло по сравнению с аналогичными показателями 2012 года в семь раз и составило почти 59 тысяч обращений.

"До принятия решения о продлении процедуры приватизации предсказуемо наблюдался рост числа обращающихся граждан. Так, в ноябре было принято 13274 заявления, в декабре - 12046. В январе и феврале были зафиксированы крайне высокие показатели - 31104 и 27800 заявлений соответственно", – сообщает пресс-служба департамента жилищной политики и жилищного фонда Москвы.

При этом резкий спад обращений был зафиксирован в марте – чуть более 3,6 тысяч заявлений.

Напомним, бесплатная приватизация должна была закончиться 1 марта 2013 года. Однако президент России сказал, что считает необходимым поднять вопрос о продлении срока приватизации. В итоге, бесплатная приватизация жилья была продлена до 1 марта 2015 года. Ранее он продлевался дважды – в 2006 и 2010 годах.

Сейчас количество жилых помещений, еще не приватизированных россиянами, составляет четверть от общего числа квартир. Продление сроков поможет им определиться, нужно ли приватизировать квартиру, или их устраивает арендное и социальное жилье.