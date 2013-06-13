Дальнее Подмосковье лидирует по росту цен на жилье в области

Объем предложения вторичного рынка жилья Московской области в мае составил почти 50 тысяч квартир. С начала года средневзвешенная цена предложения на квартиры вторичного рынка жилья области увеличилась на 1,4% и составила в мае 2013 86,87 тысяч рублей за квадратный метр.

При этом цена квадратного метра в ближнем Подмосковье составила 97,5 тысяч рублей (рост с начала года 0,8%), в среднем Подмосковье — 71,7 тысячу рублей (рост 1,8%), в дальнем Подмосковье — 50,2 тысяч рублей (рост составил 3,8%).

Структура предложения подмосковных квартир вторичного рынка следующая: доля однокомнатных квартир составляет 32%, двухкомнатных — 37%, трехкомнатных — 27%, многокомнатных — 4%, сообщается в исследовании группы компаний "Миэль".