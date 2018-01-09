Путин отменил термин "жилье эконом-класса"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий понятие "жилье эконом-класса". Об этом сообщается на портале Кремля. Вместо этого термина вводится понятие "стандартное жилье".

Согласно поправкам, Минстрой будет устанавливать нормативы для такого жилья, в том числе минимально допустимые размеры жилых помещений.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин назвал слова "дешевый" и "эконом-класс" обидными. По словам замминистра, жилье должно быть доступным, но не дешевым.

Закон также вводит два новых вида аукционов в Агентстве ипотечного жилищного кредитования. Первый – на право заключения договора аренды для комплексного развития территории. Второй аукцион будет обязывать застройщика передать часть имущества АИЖК.