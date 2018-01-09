Путин отменил термин "жилье эконом-класса"

9 января, 14:35
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий понятие "жилье эконом-класса". Об этом сообщается на портале Кремля. Вместо этого термина вводится понятие "стандартное жилье".
Согласно поправкам, Минстрой будет устанавливать нормативы для такого жилья, в том числе минимально допустимые размеры жилых помещений.
Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин назвал слова "дешевый" и "эконом-класс" обидными. По словам замминистра, жилье должно быть доступным, но не дешевым.
Закон также вводит два новых вида аукционов в Агентстве ипотечного жилищного кредитования. Первый – на право заключения договора аренды для комплексного развития территории. Второй аукцион будет обязывать застройщика передать часть имущества АИЖК.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: