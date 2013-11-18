Форма поиска по сайту

18 ноября 2013, 04:29

Происшествия

Опознание жертв казанской катастрофы пройдет через несколько часов

Опознание погибших при крушении Boeing-737 пройдет в понедельник в 9.00 по московскому времени.

На сайте ГУ МЧС по республике Татарстан опубликовано сообщение о том, что родственникам жертв катастрофы необходимо явиться в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения. При себе люди должны иметь документы, фотографии, а по возможности и стоматологические формулы.

Напомним, вечером 17 ноября в аэропорту Казани разбился самолет Boeing-737, летевший из Москвы. Погибли все находившиеся на борту, - 44 пассажира и 6 членов экипажа.

По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС, самолет упал в 19.25 при заходе на посадку, после чего загорелся. Лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан" рейс U9 363.

По факту трагедии следственный комитет России уже возбудил уголовное дело.

