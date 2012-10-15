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15 октября 2012, 15:04

Происшествия

ДТП с выездом на полосу встречного движения унесло жизнь 1 человека

В воскресенье, 14 октября, на 56 километре трассы "Урал" в городе Бронницы в результате ДТП погиб один человек, двое пострадали, сообщает пресс-служба ГИБДД по Московской области.

Житель Воронежской области на автомобиле ВАЗ-2170 выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с автомобилем Chery. От полученных травм скончалась пассажирка ВАЗ, водители госпитализированы с тяжкими телесными повреждениями.

При виновнике ДТП не было обнаружено водительского удостоверения, его состояние на момент аварии устанавливается.

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