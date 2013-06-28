ГИБДД советует водителям соблюдать осторожность на жаре

ГИБДД прогнозирует сегодня массовый выезд жителей столицы за пределы мегаполиса, что осложнит дорожную обстановку на основных магистралях Подмосковного региона и, возможно, приведет к серьезным затруднениям в движении автотранспорта.

Кроме того, к усугублению ситуации может привести аномально жаркая погода, установившаяся в Подмосковье.

"Принимая во внимание сложившуюся климатическую обстановку, Госавтоинспекция рекомендует либо отложить поездки на дальние расстояния, либо переносить их на утренние (вечерние) часы, обязательно иметь в автомобилях необходимый запас прохладительных напитков, внимательно следить за технически состоянием авто, а в случаях головокружений, недомоганий – останавливаться в тени и обращаться за оказанием помощи к инспекторам ДПС", - говорится в сообщении.

Также полицейские напоминают, что нельзя оставлять детей и животных в закрытых салонах автомобилей.