МЧС предупреждает москвичей об аномальной жаре

МЧС России предупреждает москвичей об усилении жары в столице и области. Температура в среду может достигнуть 33 градусов.

Управление МЧС России по Москве рекомендует воздержаться от употребления алкоголя, не находиться на открытых территориях под прямыми лучами солнца и быть внимательными к людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает пресс-служба ведомства.

Люди преклонного возраста, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, тяжело переносят жару. Возможны случаи потери сознания и повышения артериального давления.