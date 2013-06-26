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26 июня 2013, 12:02

ЧП

МЧС предупреждает москвичей об аномальной жаре

МЧС России предупреждает москвичей об усилении жары в столице и области. Температура в среду может достигнуть 33 градусов.

Управление МЧС России по Москве рекомендует воздержаться от употребления алкоголя, не находиться на открытых территориях под прямыми лучами солнца и быть внимательными к людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает пресс-служба ведомства.

Люди преклонного возраста, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, тяжело переносят жару. Возможны случаи потери сознания и повышения артериального давления.

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