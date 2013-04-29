Власти Москвы расторгли пять инвестконтрактов в ВАО и ЮАО

Столичные власти прекратили реализацию пяти инвестпроектов на востоке и на юге города. Основная причина расторжения договоров - длительное неосвоение земельного участка, информирует пресс-служба Москомстройинвеста.

Были расторгнуты договоры аренды земельных участков по адресам: 3-я ул. Соколиной горы, вл. 1; 15-я Парковая ул., вл. 41, корп. 2; ул. Новогиреевская, вл. 19 и Проектируемый проект № 279 (рядом с теплицами) и ул. Мусы Джалиля, вл. 34, корп. 1.

Данные территории будет использованы под благоустройство и озеленение, добавили в ведомстве.