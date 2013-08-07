Сотовая связь подводит жителей САО в 10% случаев

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Каждый десятый звонок по мобильному в САО идет с помехами, рассказал в эфире "Москва FM" пресс-секретарь департамента информационных технологий Константин Горохов.

Нарушения стандартов качества сотовой связи выявили в результате проверки на севере Москвы между Ленинградским и Дмитровским шоссе.

"Мы ориентировались в первую очередь на удаленность от любых радаров, исключали помехи при проведении тестирования. Как показали данные испытания, нарушение качества голосовой связи есть", − сообщил Горохов.

По его словам, нарушения выявлены в 10-12% звонков, в то время как норму составляют не более 8%.

К концу этого года в САО общещают улучшить качество сотовой связи.

Москвичи в основном жалуются на эхо, металлический скрежет и другие искажения звука, нередко связь и вовсе неожиданно прерывается во время разговора. Больше всего перебоев возникает в центре города, для которого более характерны ситуации пиковых нагрузок на сеть.

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