В московских центрах здоровья пройдет день открытых дверей

В рамках Всемирного дня здорового сердца 28 сентября в Москве пройдет день открытых дверей в центрах здоровья, работающих по графику в субботние дни. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Москвичи смогут измерить давление, пройти обследование на кардиовизорах, определить сахар и холестерин в крови, провести эхокардиографическое обследование, получить экспресс-оценку сердечной деятельности по шкале SCORE, оценку степени риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений.

Для каждого посетителя будет разработана индивидуальная программа по ведению здорового образа жизни и рекомендации по оздоровительным мероприятиям.

Для жителей Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы будет организована работа лечебно-диагностического комплекса в поселении Щаповское.

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