В зонах отдыха ЗАО открылись 4 оздоровительные площадки

В зонах отдыха Западного административного округа Москвы открылись оздоровительные площадки центра физкультуры и спорта.

Зона отдыха "Крылатское", расположенная по адресу улица Островная, дом 7, работает со среды по воскресенье с 15.00 до 21.00. Гости могут взять напрокат велосипеды, настольный теннис, шахматы, шашки, волейбол, детский батут.

Зона отдыха "Олимпийская деревня", расположенная на Мичуринском проспекте, д. 80, также работает со среды по воскресенье с 15.00 до 21.00. К услугам отдыхающих бесплатный прокат велосипедов, настольный теннис.

Зона отдыха "Внуково" на улице Рассказовская, дом 31 работает ежедневно с 10.00 до 20.00. В программе мини-гольф, настольный теннис, дартс, детские "Веселые старты".

Зона отдыха "Мещерское" на улице Воскресенская, дом 5 работает с четверга по воскресенье с 14.00 до 17.00. В программе настольный теннис, фитнес-зарядка для детей и взрослых.