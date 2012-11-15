В Березниках введен режим чрезвычайной ситуации после утечки газа

В пермском городе Березники после утечки газа на заводе "Ависма" введен режим чрезвычайной ситуации. Авария произошла 14 ноября. Ранее сообщалось об утечке хлора, но завод опроверг эту информацию, сказав, что на заводе произошла утечка парогазовой смеси из хлорирующей установки.

"Проведены замеры проб воздуха на содержание хлора и СО. Замеры отклонений от ПДК не показали. Угрозы населению города нет. Кроме того, к месту ЧС выехала лаборатория Роспотребнадзора г. Березники", – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Аварийная установка выведена из эксплуатации. От исполнения обязанностей отстранены начальник цеха и мастер участка. В настоящее время в цехе находятся инженерно–технические работники и газоспасатели предприятия.

"В результате аварийной ситуации погибли трое мужчин 1957 г.р., 1977 г.р. и 1980 г.р., 21 человек госпитализирован в ЦРБ г. Березники. На данный момент состояние всех пострадавших удовлетворительное", – говорится в тексте.

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