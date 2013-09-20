Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября 2013, 14:01

Политика

Утверждены правила принудительного изъятия земельных участков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил постановление, которые регламентирует порядок изъятия земельных участков у государственных учреждений. Органы муниципальной власти могут принимать такие решения на основании поступивших документов из федерального центра.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства России.

У государственного учреждения могут изъять земельный участок в случае его ненадлежащего использования на основании поступивших из федерального органа испольнительной власти документов. Это акты проверки выполнения владельцем участка предписания об устранении выявленных нарушений и документы, связанные с результатами проверки выполнения указанного предписания.

Изымать земельные участки, находящиеся в федеральной собственности могут Минобороны, Управление делами президента РФ и Росимущество.

Сайты по теме


законы изъятие земель

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика