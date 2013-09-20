Утверждены правила принудительного изъятия земельных участков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил постановление, которые регламентирует порядок изъятия земельных участков у государственных учреждений. Органы муниципальной власти могут принимать такие решения на основании поступивших документов из федерального центра.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства России.

У государственного учреждения могут изъять земельный участок в случае его ненадлежащего использования на основании поступивших из федерального органа испольнительной власти документов. Это акты проверки выполнения владельцем участка предписания об устранении выявленных нарушений и документы, связанные с результатами проверки выполнения указанного предписания.

Изымать земельные участки, находящиеся в федеральной собственности могут Минобороны, Управление делами президента РФ и Росимущество.