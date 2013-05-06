Форма поиска по сайту

06 мая 2013, 13:08

Политика

В закон "Об опеке и попечительстве" внесли изменения

Совет Федерации внес в Госдуму законопроект, вносящий изменения в Федеральный закон "Об опеке и попечительстве". Поправки в закон позволят подопечным органов опеки продавать комнаты при смене места жительства.

В действующем законодательстве имеется пробел: в Жилищном кодексе РФ комната прописана, как вид жилья, а в законе "Об опеке и попечительстве" - нет. Ранее при переезде подопечного органов опеки на новое место жительства решить проблему продажи комнаты было невозможно, сообщил председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский.

Документ поддержан правительством России, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Отметим, что в России под опекой находятся более 440 тысяч детей.

