Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта 2013, 15:42

Политика

Совфед одобрил закон об упрощенном изъятии земель в Новой Москве

Закон об упрощенном изъятии земель на территории Новой Москвы принял Совет Федерации. Документ предусматривает сокращение сроков уведомления собственника об изъятии участка, государственной регистрации прав и кадастрового учета.

Согласно законопроекту, изъятие земельных участков для строительства транспортной инфраструктуры и подготовка документов по их планировке должны быть завершены до 1 января 2020 года. Землю будут предоставлять без проведения торгов и предварительного согласования места размещения объекта.

Ссылки по теме


Напомним, ранее руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин пояснил, что земельные участки могут понадобиться для строительства транспортных магистралей, инженерных объектов, линий электропередач и газопровода.

При этом собственникам земли будет предложена компенсация, а сам перечень изымаемых участков должен быть согласован с правительством России.

законопроекты законы Совет Федерации законопроект об изъятии земель

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика