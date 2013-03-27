Совфед одобрил закон об упрощенном изъятии земель в Новой Москве

Закон об упрощенном изъятии земель на территории Новой Москвы принял Совет Федерации. Документ предусматривает сокращение сроков уведомления собственника об изъятии участка, государственной регистрации прав и кадастрового учета.

Согласно законопроекту, изъятие земельных участков для строительства транспортной инфраструктуры и подготовка документов по их планировке должны быть завершены до 1 января 2020 года. Землю будут предоставлять без проведения торгов и предварительного согласования места размещения объекта.

Напомним, ранее руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин пояснил, что земельные участки могут понадобиться для строительства транспортных магистралей, инженерных объектов, линий электропередач и газопровода.

При этом собственникам земли будет предложена компенсация, а сам перечень изымаемых участков должен быть согласован с правительством России.