Совфед одобрил закон об упрощенном изъятии земель в Новой Москве
Закон об упрощенном изъятии земель на территории Новой Москвы принял Совет Федерации. Документ предусматривает сокращение сроков уведомления собственника об изъятии участка, государственной регистрации прав и кадастрового учета.
Согласно законопроекту, изъятие земельных участков для строительства транспортной инфраструктуры и подготовка документов по их планировке должны быть завершены до 1 января 2020 года. Землю будут предоставлять без проведения торгов и предварительного согласования места размещения объекта.
Напомним, ранее руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин пояснил, что земельные участки могут понадобиться для строительства транспортных магистралей, инженерных объектов, линий электропередач и газопровода.
При этом собственникам земли будет предложена компенсация, а сам перечень изымаемых участков должен быть согласован с правительством России.