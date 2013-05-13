Минсельхоз направил на согласование новый законопроект о ветеринарии

Минсельхоз направил на согласование в 17 ведомств доработанный проект закона "О ветеринарии". Документ доработан с учетом замечаний Государственно-правового управления президента.

В частности, законопроект дополнен терминами и определениями. Кроме того, учтены замечания по установлению критериев, по которым власти регионов будут вводить на территории субъекта ограничительных мероприятий и карантина.

Также рассмотрен ряд правовых и юридико-технических замечаний, сообщает пресс-служба ведомства.

Законопроект разрабатывается уже несколько лет. Ожидается, что он вступит в силу с начала 2014 года.