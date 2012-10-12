Депутат от КПРФ хочет увеличить штрафы за незаконную рубку леса

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает ужесточение административной ответственности за незаконную рубку леса. Инициатором нововведения выступил депутат от КПРФ Вячеслав Мархаев.

Штраф за незаконную рубку и повреждение лесопосадок предполагается увеличить до 5000 рублей. В настоящее время штраф за подобную деятельность составляет от 3000 до 3500 рублей, сообщает "Интерфакс".

За те же деяния, совершенные при помощи механизмов, автомобилей и различных приспособлений, штраф составит до 7000 рублей.

Информация о новом законопроекте уже внесена в базу данных Госдумы.