Госдума в окончательном чтении рассмотрит "антитабачный" закон

12 февраля Госдума в окончательном чтении рассмотрит "антитабачный" закон. Речь пойдет о полном запрете курения в общественных местах.

В частности, запретят курить в госучреждениях, вузах, школах, больницах, а также на стадионах, в ресторанах, поездах, на вокзалах и даже на территориях у метро. Специальные комнаты для курения, по усмотрению руководства, останутся только на предприятиях и в офисах.

Кроме того, исчезнет реклама табака во всех СМИ, включая интернет. Курильщикам не удастся расслабиться даже с электронной сигаретой - их продажа тоже попадет под запрет.