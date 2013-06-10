Форма поиска по сайту

10 июня 2013, 18:46

Политика

Москва теряет треть доноров из-за отсутствия денежной компенсации

Москва теряет треть доноров из-за отсутствия компенсации за сдачу крови, заявила главврач Станции переливания крови Ольга Майорова. По ее словам, это те, кто сдавал кровь "на выездах": студенты и рабочие. Раньше они делали это за отгулы, но теперь и эта система поощрений не работает.

Законопроект, возвращающий денежные компенсации донорам, рассмотрели две комиссии Мосгордумы - по здравоохранению и по законодательству. Его разработчики считают, что запрет замены бесплатного питания деньгами приводит к снижению числа желающих сдать кровь. Принятие проекта позволит вернуться к практике, существовавшей ранее, сообщает пресс-служба городского парламента.

По словам председателя комиссии по законодательству Александра Семенникова, сегодня донору предоставляется либо продуктовый набор стоимостью 1700 рублей, либо денежную компенсацию в размере 5 процентов от прожиточного минимума - в Москве это порядка 550 рублей.

"В идеале Москва может сделать сумму денежной компенсации равной стоимости продуктового набора. Сегодня мы поддержим предложенную законодательную инициативу. Но тема будет обсуждаться дальше", - отметил он.

законопроекты законы компенсации донорство

