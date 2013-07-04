Мосгордума осенью рассмотрит законопроект о туристской деятельности

Законопроект о туристской деятельности в столице направят в Мосгордуму этой осенью. Сегодня парламентарии обсудили основные положения законопроекта.

Документ предусматривает защиту прав и интересов туристов, в том числе "обеспечение их безопасности, доступность и адресность господдержки для всех субъектов туриндустрии, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности".

Законопроект предполагает также создание новых рабочих мест, развитие материально-технической базы санаторно-курортного и туристского комплексов, а также сохранение, развитие и повышение эффективности использования туристских ресурсов Москвы.