С начала февраля в Москве задержано 1125 нетрезвых водителей

С начала февраля сотрудниками ГИБДД было задержано 1125 пьяных водителей. Как сообщает пресс-служба московского главка МВД, очередной рейд был проведен с 8 по 11 февраля.

Всего в ходе последних проверок полицейские задержали 413 человек, из которых 205 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Напомним, за вождение в нетрезвом состоянии нарушителю грозит лишение прав на полтора-два года, а за повторное нарушение – лишение прав на три года.

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