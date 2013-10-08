Задержан мужчина, пытавшийся дать взятку судебному приставу

Сотрудники полиции задержали мужчину, пытавшегося дать взятку судебному приставу-исполнителю.

Как сообщает пресс-служба столичного управления ФССП, 6 сентября 2013 года в отдел противодействия коррупции обратился судебный пристав-исполнитель с заявлением о том, что должник предлагает ему взятку за свое невыселение из квартиры.

На следующий день сотрудники полиции совместно с приставами задержали должника в момент передачи взятки в размере 50 тысяч рублей.

УФССП России по Москве напоминает, что в случае выявления неправомерных действий судебных приставов или возникновения коррупционных проявлений необходимо сообщить об этом в подразделение противодействия коррупции по телефонам 8 (499) 558 03 41 или 8 (499) 558 04 08.