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06 февраля 2013, 14:43

На территории завода в ЮАО задержаны более 150 нелегальных мигрантов

6 февраля полицейские провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов в ЮАО. В ходе операции задержано более 150 человек.

Как сообщили в пресс-службе УВД по ЮАО, оперативники вместе с представителями УФМС проверили территорию мебельного завода на Каширском шоссе.

Там они задержали более 150 нелегальных мигрантов, которые незаконно жили и работали в столице.

Нелегалов доставили в отделение полиции, чтобы выяснить, причастны ли они к совершению правонарушений в Москве.

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