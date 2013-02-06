На территории завода в ЮАО задержаны более 150 нелегальных мигрантов

6 февраля полицейские провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов в ЮАО. В ходе операции задержано более 150 человек.

Как сообщили в пресс-службе УВД по ЮАО, оперативники вместе с представителями УФМС проверили территорию мебельного завода на Каширском шоссе.

Там они задержали более 150 нелегальных мигрантов, которые незаконно жили и работали в столице.

Нелегалов доставили в отделение полиции, чтобы выяснить, причастны ли они к совершению правонарушений в Москве.