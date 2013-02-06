06 февраля 2013, 14:43
На территории завода в ЮАО задержаны более 150 нелегальных мигрантов
6 февраля полицейские провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов в ЮАО. В ходе операции задержано более 150 человек.
Как сообщили в пресс-службе УВД по ЮАО, оперативники вместе с представителями УФМС проверили территорию мебельного завода на Каширском шоссе.
Там они задержали более 150 нелегальных мигрантов, которые незаконно жили и работали в столице.
Нелегалов доставили в отделение полиции, чтобы выяснить, причастны ли они к совершению правонарушений в Москве.
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