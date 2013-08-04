Более 40 мигрантов задержаны в ходе рейда на Домодедовском рынке

Несколько десятков мигрантов задержаны на юге Москвы

Несколько десятков мигрантов задержаны в ходе оперативного рейда на юге Москвы, сообщает телеканал "Москва 24".

Оперативники пришли с проверкой на Домодедовский рынок в воскресенье утром. У торговцев требовали разрешения на работу, регистрации и другие документы. Тех, у кого бумаг при себе не было, отправили в полицейские участки.

Сейчас выясняется законность пребывания мигрантов в стране, проверяется причастность иностранцев к ранее совершенным преступлениям.

"В настоящее время выявлено нахождение 40 лиц из стран ближнего зарубежья, которые будут проверены по системе учета. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщил заместитель прокурора Нагатинской межрайонной прокуратуры Игорь Орехов.

Накануне аналогичные мероприятия проводились на Лефортовском рынке.

Напомним, проверка проходит в рамках широкомасштабной операции по декриминализации столичных рынков. Решение о проведении операции было принято после инцидента на Матвеевском рынке.