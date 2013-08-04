04 августа 2013, 13:28Происшествия
Более 40 мигрантов задержаны в ходе рейда на Домодедовском рынке
Несколько десятков мигрантов задержаны в ходе оперативного рейда на юге Москвы, сообщает телеканал "Москва 24".
Оперативники пришли с проверкой на Домодедовский рынок в воскресенье утром. У торговцев требовали разрешения на работу, регистрации и другие документы. Тех, у кого бумаг при себе не было, отправили в полицейские участки.
Сейчас выясняется законность пребывания мигрантов в стране, проверяется причастность иностранцев к ранее совершенным преступлениям.
"В настоящее время выявлено нахождение 40 лиц из стран ближнего зарубежья, которые будут проверены по системе учета. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщил заместитель прокурора Нагатинской межрайонной прокуратуры Игорь Орехов.
Накануне аналогичные мероприятия проводились на Лефортовском рынке.
Напомним, проверка проходит в рамках широкомасштабной операции по декриминализации столичных рынков. Решение о проведении операции было принято после инцидента на Матвеевском рынке.