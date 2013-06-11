Из-за забастовки французских авиаторов отменены рейсы в Париж

Во Франции из-за забастовки авиаторов отменены 1800 рейсов

Французские авиаторы объявили всеобщую забастовку. Из-за этого по стране уже отменено порядка 1800 рейсов, а из Москвы сегодня отменили уже 3 самолета в Париж.

Ожидается, что акция продлится три дня. Работники гражданской авиации выступают против планов Еврокомиссии по созданию единого воздушного пространства. Французские диспетчеры утверждают, что данный проект достаточно сильно скажется на безопасности перелетов и на их нынешних условиях работы.

В среду к акции могут присоединиться профсоюзы еще 10 европейских государств. Местные власти пытаются смягчить последствия забастовки. Они попросили авиакомпании вполовину сократить число рейсов на эти три дня, а пассажиров призвали сохранять спокойствие.