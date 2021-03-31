Макрон объявил о закрытии школ и детсадов по всей Франции на 3 недели из-за COVID-19

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии школ во всей стране из-за ухудшения ситуации по коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы закроем детские сады, школы на три недели", – сказал Макрон.

Он также подчеркнул, что даже при сложившихся обстоятельствах необходимо сохранить учебный процесс.

"Школьное расписание будет адаптировано, чтобы не оставлять наших детей одних. Конкретно это означает, что на следующей неделе школьные занятия будут проходить дома", – уточнил французский лидер.

Он объявил о начале двухнедельных весенних каникул в школах с 12 апреля.

Ранее Макрон заявил о "мировой войне нового типа" из-за вакцин. В рамках виртуальной пресс-конференции он указал, что это произошло в том числе из-за "стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин".

Французский лидер выразил мнение, что в сложившейся ситуации Европе следует быть самостоятельной в вопросе производства вакцин.