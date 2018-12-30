Несколько тысяч человек провели протестное шествие в Белграде

Фото: АР/Darko Vojinovic

Несколько тысяч человек участвовали в шествии по центре Белграда, протестуя против правительства, передает ТАСС.

Демонстрация началась у философского факультета Белградского университета и двинулась по улицам города. Горожане выступали под лозунгами "Хотим реформу и контроль пенсионного фонда" и "Грабеж пенсионеров – это не реформа". Полиция не вмешивалась в происходящее.

Организаторы заявили, что следующая демонстрация намечена на 6 января. Самая массовая акция протеста запланирована на 16 января. Поводом к началу протестов три недели назад стало избиение оппозиционера Борко Стефановича.