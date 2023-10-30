Жительница Австралии нашла в своем потолке двух гигантских змей

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Nathan Stafford

Австралийка обнаружила в потолке своего дома двух гигантских змей, пишет NDTV.

Пользователи Сети рекомендовали ей сменить место жительства. Фотографии женщины из Австралии, где она достает с потолка двух больших змей, стали популярны. Одно из пресмыкающихся обвило руку австралийки, однако это ее не смутило.

Многие пользователи признались, что даже через экран не смогли сохранить спокойствие, видя больших змей.

"Еще одна причина, по которой я не хочу жить в Австралии", – комментируют они.

Ранее стало известно, что пятилетний ребенок смог выжить после нападения трехметрового питона в штате Новый Южный Уэльс в Австралии. ЧП произошло в тот момент, когда мальчик прогуливался вокруг бассейна перед своим домом.