Власти Литвы рекомендовали не пользоваться "Яндекс.Такси" из-за риска сбора данных

30 июля, 17:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Власти Литвы посоветовали гражданам не пользоваться приложением "Яндекс.Такси" из-за угрозы незаконного сбора персональной информации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны, ссылаясь на данные Национального центра по кибернетической безопасности.
Сервис "Яндекс.Такси" начал работать в Литве на прошлой неделе. Некоторые литовские политики восприняли эту новость негативно. Они обратились в департамент по государственной безопасности с запросом о возможной угрозе со стороны мобильного приложения.
"По умолчанию этот гаджет требует доступ к большому количеству конфиденциальных данных и разрешений на использование некоторых функций устройства", – цитирует сообщение Национального центра по кибербезопасности РИА Новости.
В ведомстве недовольны тем, что "Яндекс.Такси" запрашивает доступ к камере, микрофону и списку контактов пользователя, а также просит разрешить управление звонками и SMS и определять место пребывания устройства (GPS). "Эти требования "Яндекс.Такси", возможно, создают условия для незаконного сбора и накопления данных о лицах, а это вызывает беспокойство в связи с их безопасностью", – заявили в центре.
В ответ представители сервиса напомнили, что обработка и хранение данных пользователей приложения соответствуют законодательству EC. В связи с этим обвинения властей Литвы "Яндекс.Такси" считает безосновательными.
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