В Латвии предложили раздробить Россию на части

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Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил о преимуществах распада России на небольшие государства в своем Twitter.

"Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся", – сказано в сообщении парламентария.

Пост стал комментарием к твитту о писателе Владимире Войновиче, предложившем экстремистский вариант гимна Советского Союза, пишет "Вечерняя Москва". В тексте выражается сомнение в том, останется ли страна неделимой.

28 июля стало известно о смерти советского и российского писателя на 86-ом году жизни Владимира Войновича. В декабре 1980 года литератора выслали из страны и лишили советского гражданства за его деятельность.