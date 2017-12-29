Более 30 человек пострадали при взрыве гранаты в ночном клубе в Колумбии

29 декабря, 19:26
Фото: AP/Ricardo Mazalan
Взрыв гранаты произошел в ночном диско-клубе в колумбийском городе Каукасия. В результате инцидента пострадали более 30 человек, сообщил мэр города Оскар Анибаль Суарес. Из них 11 – в тяжелом состоянии.
Градоначальник заявил, что после происшествия полиция схватила двоих подозреваемых – мужчину и женщину. Главный подозреваемый – 23-летний молодой человек – один из убийц местной преступной группировки. "Он уже совершал недавно различные нападения", – рассказал мэр в эфире радиостанции Caracol.
Возможно ранее банда вымогала деньги у руководства развлекательного заведения. Какая группировка ответственна за нападение не сообщается. СМИ предполагают, что речь идет о "Клане Залива", в которой состоят 1,5 тысячи бандитов. Значительная часть из них – экс-военные.
Возглавляет группировку Даиро Антонио Усуга (также известный как Отониэль) – самый разыскиваемый человек в южноамериканской стране.
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