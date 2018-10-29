Эксперт прокомментировал итоги первого тура выборов в Грузии

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Итоги президентских выборов в Грузии прокомментировал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

После обработки 100% данных с избирательных участков ЦИК Грузии объявил официальные результаты первого тура выборов. Независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая в стране партия "Грузинская мечта", получает 38,64% голосов избирателей. Ее оппонент, кандидат от оппозиции "Сила в единстве" Григол Вашадзе, с небольшим отрывом занимает второе место, заручившись поддержкой 37,74% голосовавших. Согласно грузинскому законодательству, если никто из кандидатов не набирает 50% плюс один голос, победителя будут определять во втором туре.

"Второй тур выборов − полная неожиданность. Предполагалось, что у представителя "Грузинской мечты" было больше шансов", − заявил глава Центра стратегических коммуникаций в беседе с RT.

Эксперт отметил, что нынешняя ситуация свидетельствует о "борьбе с президентской оппозицией", а для Саакашвили может стать попыткой "вернуться на политическое поле". "На этом фоне второй тур и победа на выборах могли бы серьезно укрепить его позицию", − пояснил Абзалов.

По его словам, по количеству набранных в первом туре голосов оба кандидата находятся очень близко друг к другу, поэтому им важна "мобилизация избирателей и кооперация". "Для людей, которые стоят за этими кандидатами, решается вопрос их политического будущего", − подчеркнул эксперт. Он добавил, что на исход второго тура может повлиять как социально-экономическая ситуация в стране, так и действия "внешних игроков".

Ранее сообщалось, что в Грузии пройдет второй тур президентских выборов. В нем примут участие Зурабишвили и Вашадзе. При этом данные экзитполов, проведенных по заказу правящей партии "Грузинская мечта", свидетельствовали о победе Зурабишвили уже в первом туре с 52,3% голосов.