Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября 2018, 15:47

В мире

Эксперт прокомментировал итоги первого тура выборов в Грузии

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Итоги президентских выборов в Грузии прокомментировал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

После обработки 100% данных с избирательных участков ЦИК Грузии объявил официальные результаты первого тура выборов. Независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая в стране партия "Грузинская мечта", получает 38,64% голосов избирателей. Ее оппонент, кандидат от оппозиции "Сила в единстве" Григол Вашадзе, с небольшим отрывом занимает второе место, заручившись поддержкой 37,74% голосовавших. Согласно грузинскому законодательству, если никто из кандидатов не набирает 50% плюс один голос, победителя будут определять во втором туре.

"Второй тур выборов − полная неожиданность. Предполагалось, что у представителя "Грузинской мечты" было больше шансов", − заявил глава Центра стратегических коммуникаций в беседе с RT.

Эксперт отметил, что нынешняя ситуация свидетельствует о "борьбе с президентской оппозицией", а для Саакашвили может стать попыткой "вернуться на политическое поле". "На этом фоне второй тур и победа на выборах могли бы серьезно укрепить его позицию", − пояснил Абзалов.

По его словам, по количеству набранных в первом туре голосов оба кандидата находятся очень близко друг к другу, поэтому им важна "мобилизация избирателей и кооперация". "Для людей, которые стоят за этими кандидатами, решается вопрос их политического будущего", − подчеркнул эксперт. Он добавил, что на исход второго тура может повлиять как социально-экономическая ситуация в стране, так и действия "внешних игроков".

Ранее сообщалось, что в Грузии пройдет второй тур президентских выборов. В нем примут участие Зурабишвили и Вашадзе. При этом данные экзитполов, проведенных по заказу правящей партии "Грузинская мечта", свидетельствовали о победе Зурабишвили уже в первом туре с 52,3% голосов.

за рубежом политика

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика