Названо имя нового эмира Кувейта

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Новым эмиром Кувейта назначен наследный принц Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах. Информацию подтвердил государственный министр по делам кабинета министров Анас Халед аль-Салех.

Такое решение принято в связи со смертью эмира Сабаха IV, передает РИА Новости. Уточняется, что он умер в Соединенных Штатах, где находился на лечении с лета после проведенной операции.

Как уточнил министр, Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах стал эмиром Кувейта по статье 4 Конституции. Планируется, что работу официальных ведомств приостановят на три дня. Еще на территории страны объявили траур на 40 дней.