Трамп хочет, чтобы США покинули ВТО

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Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял высокопоставленным чиновникам Белого дома о намерении вывести государство из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщили информированные источники.

Такой шаг, по мнению собеседников из Белого дома, может привести глобальную торговлю к беспорядку и подставить США как страну, сообщает "Газета.ру".

Источники отмечают, что в описании отношений с ВТО Трамп часто использовал ненормативную лексику и выражал недоумение по поводу того, что страна там остается. По его мнению, организация создана для притеснения США.

Аргументам помощников, которые объясняли выгоду присутствия в организации, глава государства не внял, подытожили в Белом доме.

Ранее Трамп публично называл ВТО катастрофой для американского бизнеса. По его словам, организация делает почти невозможным развитие предприятий в США, они теряют много денег в пользу Мексики и Канады.