Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing на Украине в 2014 году, сообщает РИА Новости.

Также в ЕС заявили о своей полной поддержке резолюции СБ ООН 2166 о крушении рейса MH17 и необходимости российской стороны сотрудничать в расследовании происшествия.

Boeing 777 компании Malasia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. В авиакатастрофе погибли 298 человек.

Международная комиссия считает, что самолет мог быть сбит с помощью комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Правда, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования, следователи затруднились ответить.

МИД РФ заявил, что обвинения в причастности России к крушению голословны и вызывают сожаление, поскольку расследование является предвзятым и однобоким.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера, а Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.