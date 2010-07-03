Пожар произошел на "прорывном" корабле ВМС Украины

Фото: телеграм-канал "Оперативная линия"

Пожар произошел на корабле, который находился на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, ранее принадлежавшем экс-президенту Украины Петру Порошенко, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что корабль был на ремонте. Прибывшие на место пожарные установили, что в пришвартованном судне на площади 100 квадратных метров горит трюм.

Сейчас пожар локализован. Спасатели продолжают его тушить. В результате ЧП никто не пострадал.

Завод "Кузница на Рыбальском" в Киеве специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.

Недавно инвестиционные фонды "Прайм Эссетс Кэпитал" и "ВИК", владельцами которых являются Порошенко и депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко, подписали договор о продаже завода. Стоимость проданных акций не разглашалась.