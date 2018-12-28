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07:37

По запросу США в Финляндии задержали россиянку

за рубежом происшествия

07:37

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Фото: depositphotos/belchonock

Пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа 15 декабря задержана следовавшая из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию гражданка России Тэрада Мира, 1988 года рождения (до 2017 года – Вовк Оксана). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на консульский отдел посольства РФ в Финляндии.

В тот же день финские власти уведомили российскую сторону о случившемся. Сообщалось, что задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей.

17 декабря консульский сотрудник посетил Тэраду в тюрьме Вантаа.

По словам задержанной, США обвиняют ее в том, что в период проживания в Америке с 2013 по 2016 год она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Свою вину россиянка отрицает.

В соответствии с финско-американским соглашением о взаимной выдаче преступников власти Финляндии потребовали у американской стороны доказательства обоснованности обвинений.

Изучив документы, министерство юстиции Финляндии примет решение депортировать ли гражданку РФ в США или выпустить на свободу, пояснили в дипмиссии.

Сообщается, что для предоставления дополнительных документов из Вашингтона установлен крайний срок – 29 января 2019 года.

Задержанной россиянке назначен бесплатный адвокат, она имеет возможность звонить в посольство и родственникам. Условия ее содержания соответствуют общеевропейским нормам. У нее есть возможность получения врачебной помощи, включая специализированную, в лечебных учреждениях Финляндии. Жалоб в отношении тюремных властей гражданка не высказывала.

Российские дипломаты в контакте с финскими властями продолжают оказывать задержанной необходимую консульскую помощь.

Ранее гражданку России Викторию Галинову, которую обвиняют в присвоении вырученных от реализации страховых выплат средств, экстрадировали из Королевства Бахрейн по требованию Генпрокуратуры России.

По версии следствия, в течение двух лет с 2014 года Галинова, будучи страховым агентом в Республике Коми, присвоила деньги, которые выручила от реализации страховых выплат. Затем она скрылась за границей и была объявлена в международный розыск.

за рубежом происшествия

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