США впервые вернут к работе закрытую атомную станцию – СМИ

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Федеральное правительство США предоставит кредит в размере 1,5 миллиарда долларов на возобновление работы атомной электростанции на юго-западе штата Мичиган. Об этом со ссылкой на властей штата сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что это будет первая перезапущенная АЭС в США. 800-мегаваттную АЭС "Палисейдс", введенную в эксплуатацию в 1971 году, ранее планировалось демонтировать.

Для ее перезапуска будут проведены соответствующие инспекции и испытания. Кроме того, потребуется также разрешение Комиссии по ядерному регулированию США.

Ранее сообщалось, что российская компания "Техснабэкспорт", входящая в "Росатом", предупредила клиентов из Америки о том, что власти РФ могут запретить экспорт урана в США, если в Вашингтоне введут эмбарго на его импорт с 2028 года.

До этого стало известно, что в первом полугодии 2023 года Вашингтон закупил у Москвы 416 тонн урана, что было в 2,2 раза выше аналогичного периода 2022 года. В итоге закупка достигла максимального уровня с 2005 года.