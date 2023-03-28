Польских пограничников забросали камнями и палками на границе с Белоруссией

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Польские пограничники заявили, что группа людей забросала их камнями и палками на границе с Белоруссией. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пограничную службу Польши.

"27 марта на участке Дубиче-Церкевне патрули польских пограничников были атакованы группой мужчин, находящихся на белорусской стороне", – пояснили в погранслужбе.

В пресс-службе ведомства отметили, что группа мужчин была недовольна тем, что границы государств находятся под охраной. Вероятно, по этой причине они начали кидаться палками и камнями. В погранслужбе добавили, что напавшие появились на территории границы с согласия белорусских силовиков.

За прошедшие сутки из Белоруссии в Польшу нелегально пытались попасть 89 человек, 12 из которых вернулись на территорию республики, а остальные были задержаны.

Ранее сообщалось, что Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан Польши на всех пограничных контрольно-пропускных пунктах между странами. Режим начал действовать с 2 марта 2023 года. Отмечается, что это было сделано из-за высокого запроса на белорусский "безвиз".

До этого заместитель главы польского МИД Павел Яблоньский заявлял, что Польша может полностью закрыть белорусскую границу, если в этом будет необходимость. Он отметил, что Варшава будет следить за развитием ситуации, тщательно анализируя не только политические, но и иные факторы.



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