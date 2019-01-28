Польше придется согласовывать свой газопровод с Россией – СМИ

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Проект трубопровода Baltic Pipe, который Польша предлагает как альтернативу "Северному потоку − 2", придется согласовывать с "Газпромом". Об этом пишет издание Financial Times.

По информации издания, Baltic Pipe в любом случае пересечется с "Северным потоком − 2", поэтому и требуется соглашение с "Газпромом". "Это технический вопрос, но я могу представить себе, как "Газпром" откладывает его решение или делает весь процесс более длительным", − цитирует Financial Times аналитика Роберта Томашевского.

В феврале 2018 года Варшава объявила о планах построить собственный газопровод для подключения к норвежской газовой сети. Согласно проекту, он будет обладать пропускной способностью в десять миллиардов кубометров ежегодно. Запуск Baltic Pipe запланирован на 2022 год.

Реализация российского проекта "Северный поток − 2" предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Активными критиками проекта выступают такие страны, как США, Украина, Польша, Латвия и Литва.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия нападет на Украину после запуска "Северного потока – 2", так как украинская газотранспортная система перестанет играть важную роль для РФ. Он добавил, что средства, получаемые от продажи газа в Европу, Россия вкладывает в усовершенствование своей армии. В Кремле оценили слова польского политика как стремление политизировать проект, а в Госдуме подобные обвинения назвали абсурдными.