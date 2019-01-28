Польше придется согласовывать свой газопровод с Россией – СМИ

Проект трубопровода Baltic Pipe, который Польша предлагает как альтернативу "Северному потоку − 2", придется согласовывать с "Газпромом". Об этом пишет издание Financial Times.
По информации издания, Baltic Pipe в любом случае пересечется с "Северным потоком − 2", поэтому и требуется соглашение с "Газпромом". "Это технический вопрос, но я могу представить себе, как "Газпром" откладывает его решение или делает весь процесс более длительным", − цитирует Financial Times аналитика Роберта Томашевского.
В феврале 2018 года Варшава объявила о планах построить собственный газопровод для подключения к норвежской газовой сети. Согласно проекту, он будет обладать пропускной способностью в десять миллиардов кубометров ежегодно. Запуск Baltic Pipe запланирован на 2022 год.
Реализация российского проекта "Северный поток − 2" предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Активными критиками проекта выступают такие страны, как США, Украина, Польша, Латвия и Литва.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия нападет на Украину после запуска "Северного потока – 2", так как украинская газотранспортная система перестанет играть важную роль для РФ. Он добавил, что средства, получаемые от продажи газа в Европу, Россия вкладывает в усовершенствование своей армии. В Кремле оценили слова польского политика как стремление политизировать проект, а в Госдуме подобные обвинения назвали абсурдными.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.