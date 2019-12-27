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В мире

16:49

Американские СМИ оценили русский Cybertruck

за рубежом

Фото: auto.ru

Ряд американских СМИ обратили внимание на российскую версию электропикапа Tesla Cybertruck, собранную на базе автомобиля ВАЗ-2109. Об этом сообщает "Газета.ру".

Портал Mashable посчитал, что отечественная копия Tesla Cybertruck напоминает "пьяную смесь Top Gear c "Разрушителями легенд" и небольшой здоровой толикой "Чудаков".

Журналисты портала Gizmodo посоветовали тем, кто не может купить оригинальную модель, обратить внимание на машину из Химок. Потенциальным покупателям понадобится только 666 666 рублей и "заниженные ожидания".

В материале отмечается, что отсутствие боковых дверей делает машину не очень удобной и осложняет эвакуацию в критических случаях. "Другое название для чего-то подобного – смертельный капкан", – говорится в сообщении.

Обозреватель Gizmodo отметил серьезное отношение россиян к модификации машины. "Команда, очевидно наслаждается переделкой старого российского хетчбэка в автомобиль нашей мрачной мечты. Или мрачного кошмара", – заключил он.

Cybertruck – это электрический пикап от компании Tesla. Илон Маск представил его в ноябре. К настоящему времени количество предзаказов этой модели превысило 200 тысяч. Выпустить машину планируют в конце 2021 года. Самая дешевая комплектация обойдется в 40 тысяч долларов.

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