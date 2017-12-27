Республики Донбасса и Киев завершили процедуру обмена пленными

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Крупнейший обмен пленными состоялся в Донбассе 27 декабря. Согласно предварительной информации, Украина передала самопровозглашенным республикам 237 человек, те в ответ отпустили 73 человека.

Обмен произошел по договоренности, достигнутой при участии Владимира Путина и патриарха московского Кирилла. В переговорах также участвовал представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины Виктор Медведчук.

"Один из списка на обмен отказался возвращаться на территорию, подконтрольную Киеву, – цитирует уполномоченного по правам человека в ДНР Дарью Морозову ТАСС. – Таким образом, ДНР передала не 58, а 57 человек".

Республика на переговорах 18 января в Минске будет настаивать на освобождении еще 76 пленных во время второго этапа обмена с Киевом. Украина, по словам Морозовой, подтвердила наличие на своей территории 58 человек из перечня.

Ранее сообщалось, что представители Донецкой и Луганской народных республик обменяются пленными с Украиной до Нового года. Председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин заявил, что вмешательство российского лидера Владимира Путина помогло сторонам сдвинуть переговоры по обмену пленными с мертвой точки.