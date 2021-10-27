В Минздраве США подтвердили сообщения об эвакуации из-за угрозы взрыва

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Сотрудники министерства здравоохранения и социальных служб США были эвакуированы из здания после сообщений об угрозе взрыва, сказала РИА Новости помощник главы Минздрава по связям с общественностью Сара Ловенхейм.

"Сегодня утром в здание Хамфри поступило сообщение об угрозе взрыва. Из предосторожности мы эвакуировали здание, о каких-либо инцидентах не сообщалось", – сказала она.

Ловенхейм уточнила, что сотрудники Минздрава совместно с Федеральной службой охраны продолжают внимательно следить за ситуацией.

Ранее портал Axios сообщал, что полиция Капитолия перекрыла некоторые улицы вблизи Минздрава США из-за сообщений об угрозе взрыва. К зданию были стянуты значительные силы полиции.