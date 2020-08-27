В США переименуют известный курорт из-за "сексистского и расистского" названия

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Знаменитый горнолыжный курорт Скво-Вэлли планируют переименовать, сообщает РИА Новости.

Обширное исследование показало, что это название считается расистским и сексистским оскорблением. Об этом сказано на сайте курорта. Дело в том, что словом "скво" называли женщин из индейских племен, живших в Северной Америке.

Как рассказали в руководстве курорта, данный термин использовали как уничижительное и бесчеловечное обращение к индейской женщине.

"Несмотря на то что все привыкли к старому названию, мы не можем использовать термин, который широко признан расистским и сексистским оскорблением", – отметили в руководстве.

Президент курорта Рон Коэн пообещал, что новое имя будет отражать основные ценности данного места. Объявить его планируют в начале 2021 года. По окончании горнолыжного сезона состоится переименование.

Ранее сообщалось, что участники антирасистского движения Black Lives Matter в британском городе Бристоль установили статую в честь активистки. При этом городские власти на установку монумента разрешения не выдавали – это личная инициатива активистки и скульптора Марка Куинна.