В США переименуют известный курорт из-за "сексистского и расистского" названия

21:00
Фото: AP Photo/Rich Pedroncelli
Знаменитый горнолыжный курорт Скво-Вэлли планируют переименовать, сообщает РИА Новости.
Обширное исследование показало, что это название считается расистским и сексистским оскорблением. Об этом сказано на сайте курорта. Дело в том, что словом "скво" называли женщин из индейских племен, живших в Северной Америке.
Как рассказали в руководстве курорта, данный термин использовали как уничижительное и бесчеловечное обращение к индейской женщине.
"Несмотря на то что все привыкли к старому названию, мы не можем использовать термин, который широко признан расистским и сексистским оскорблением", – отметили в руководстве.
Президент курорта Рон Коэн пообещал, что новое имя будет отражать основные ценности данного места. Объявить его планируют в начале 2021 года. По окончании горнолыжного сезона состоится переименование.
Ранее сообщалось, что участники антирасистского движения Black Lives Matter в британском городе Бристоль установили статую в честь активистки. При этом городские власти на установку монумента разрешения не выдавали – это личная инициатива активистки и скульптора Марка Куинна.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: