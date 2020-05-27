Всеобщая вакцинация БЦЖ начнется с 1 июня в Греции

27 мая, 21:02
Фото: ТАСС/via www.imago-images.de
В Греции с 1 июня начнется всеобщая вакцинация БЦЖ, передает портал Neakriti.
Таким образом власти планируют защитить население от коронавируса. Мера одобрена национальным агентством по лекарственным средствам. Профессор патологии и инфекций Афинского национального университета имени Каподистрии Эвангелос Ямареллос отметил, что противотуберкулезная вакцина может обеспечить защиту населения при отсутствии специальной вакцины.
Вакцинация будет проходить в ряде греческих городов, среди которых – Афины, Салоники и Патры. Подобные меры также приняли в Германии, Австралии и Нидерландах.
Ранее ученые доказали эффективность противотуберкулезной вакцины против респираторных заболеваний. Согласно результатам исследований, проводившихся в течение трех лет, она способна снизить риск заражения подобного вида инфекциями в пять раз. В связи с этим считается, что она также может защитить людей из группы риска по коронавирусу.
Ранее гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса планируют начать в конце июня. Регистрация препарата от COVID-19, созданного специалистами "Вектора", должна пройти в сентябре 2020 года.
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