Барбара Буш обвиняла Трампа в сердечном приступе

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Супруга 41-го президента США и мать 43-го американского президента Барбара Буш винила нынешнего лидера страны Дональда Трампа в сердечном приступе. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на биографию бывшей первой леди.

Автор книги "Родоначальница: Барбара Буш и создание американской династии" Сьюзан Пейдж поясняет, что на самом деле вместо сердечного приступа была долгая борьба с сердечной недостаточностью и хроническим заболеванием легких. Оба недуга обрушились на жену Джорджа Буша старшего в 2016-м.

Барбару злили насмешки Трампа над ее вторым сыном Джебом Бушем, который был конкурентом политика и добивался выдвижения своей кандидатуры на пост президента от республиканской партии.

В биографии отмечается, что сын Бушей пытался отвлечь мать и просил сосредоточиться на своем здоровье. После подъема Трампа Барбара засомневалась в республиканской партии. А незадолго до смерти, наступившей в апреле 2018 года, она призналась, что больше не считает себя республиканкой.