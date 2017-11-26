Неизвестный пытался подрезать кортеж Трампа во Флориде

26 ноября, 00:06
Фото: ТАСС/Dominique A. Pineiro/Zuma
Неизвестный мужчина попытался помешать проезду кортежа президента США Дональда Трампа в штате Флорида днем 25 ноября. В этот момент глава государства возвращался из гольф-клуба в свою резиденцию Мар-а-Лаго.
"В какой-то момент мужчина в красном фургоне попытался подрезать кортеж. Местные правоохранители остановили транспортное средство, водитель которого делал непристойные жесты и кричал ругательства", – цитирует одно из журналистов из пула Белого дома РИА Новости.
Отмечается, так же что группы протестующих и сторонников Трампа встретились на пути следования кортежа президента.
В конце октября протестующий в одном из зданий Сената Конгресса США бросил в президента Дональда Трампа несколько российских флагов. Полиции Капитолия удалось почти сразу задержать мужчину, который позже представился как Райан Клейтон из организации "Американцы принимают меры".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: