Неизвестный пытался подрезать кортеж Трампа во Флориде

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Неизвестный мужчина попытался помешать проезду кортежа президента США Дональда Трампа в штате Флорида днем 25 ноября. В этот момент глава государства возвращался из гольф-клуба в свою резиденцию Мар-а-Лаго.

"В какой-то момент мужчина в красном фургоне попытался подрезать кортеж. Местные правоохранители остановили транспортное средство, водитель которого делал непристойные жесты и кричал ругательства", – цитирует одно из журналистов из пула Белого дома РИА Новости.

Отмечается, так же что группы протестующих и сторонников Трампа встретились на пути следования кортежа президента.

В конце октября протестующий в одном из зданий Сената Конгресса США бросил в президента Дональда Трампа несколько российских флагов. Полиции Капитолия удалось почти сразу задержать мужчину, который позже представился как Райан Клейтон из организации "Американцы принимают меры".