Посольство РФ рекомендовало россиянам в Тунисе исключить поездки по стране

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На фоне ситуации в Тунисе посольство РФ рекомендует находящимся там россиянам по возможности исключить поездки по стране, а также не снимать и не фотографировать военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

"Рекомендуем принять все необходимые меры предосторожности, в том числе по возможности исключить поездки по стране, избегать нахождения в местах скопления людей. Также следует воздержаться от фото- и видеосъемки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

В посольстве также заверили, что в медучреждения Туниса или к дипломатам граждане РФ не обращались. В целом в диппредставительстве назвали обстановку в республике спокойной.

"Информация от местных компетентных органов о фактах задержаний россиян по причине нарушения общественного порядка не поступала", – говорится в сообщении.

Ранее власти Туниса ввели в столицу страны правительственные войска. Армия заняла позиции в центре города.

Причиной стали массовые протесты, прокатившиеся по стране. Демонстранты требовали разогнать парламент и отправить в отставку главу правительства.