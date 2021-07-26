Посольство РФ рекомендовало россиянам в Тунисе исключить поездки по стране

13:53
Фото: ТАСС/AP/Sami Toukef
На фоне ситуации в Тунисе посольство РФ рекомендует находящимся там россиянам по возможности исключить поездки по стране, а также не снимать и не фотографировать военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.
"Рекомендуем принять все необходимые меры предосторожности, в том числе по возможности исключить поездки по стране, избегать нахождения в местах скопления людей. Также следует воздержаться от фото- и видеосъемки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов", – говорится в сообщении.
В посольстве также заверили, что в медучреждения Туниса или к дипломатам граждане РФ не обращались. В целом в диппредставительстве назвали обстановку в республике спокойной.
"Информация от местных компетентных органов о фактах задержаний россиян по причине нарушения общественного порядка не поступала", – говорится в сообщении.
Ранее власти Туниса ввели в столицу страны правительственные войска. Армия заняла позиции в центре города.
Причиной стали массовые протесты, прокатившиеся по стране. Демонстранты требовали разогнать парламент и отправить в отставку главу правительства.
Новости мира: в столицу Туниса ввели правительственные войска
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