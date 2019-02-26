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07:52

Шакира предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов

за рубежом культура

07:52

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Фото: ТАСС/Zuma/Jack Abuin

Латиноамериканская певица Шакира предстанет перед судом в Испании из-за уклонения от уплаты налогов. Первое рассмотрение дела запланировано на 12 июня, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Речь идет о сумме в 14,5 миллиона евро (подоходный налог и налог на имущество). Гособвинитель считает, что артистка скрывала заработанные деньги через десяток компаний, созданных на Каймановых островах, Виргинских островах, в Панаме и других офшорах. Дело рассмотрят в суде города Эсплугес-де-Льобрегат.

Как утверждают представители испанских органов, певица проживала в Барселоне с футболистом Жераром Пике с 2011 года. По закону страны налоговым резидентом становится каждый, кто живет в стране более полугода и должен платить налоги в том числе на полученный за рубежом доход. Следствие отметило, что Шакира, вероятно, делала вид, что проживает на Багамских островах, чтобы не платить налог.

Ранее сообщалось, что Шакира была вынуждена заплатить более 20 миллионов евро после возбуждения на нее дела о возможном нарушении налогового законодательства Испании. Артистка перечислила указанную сумму, чтобы закрыть задолженность за 2011 год.

за рубежом культура

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